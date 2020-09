Un uomo vestito da Batman viagga a bordo di un quad in autostrada. Il video.

Batman alla guida di un quad sull’autostrada. Lo strano incontro è capitato ad un automobilista sull’autostrada sarda Sassari-Cagliari. L’uomo mascherato a bordo di un quad viene superato e saluta divertito.

Chi è Batman

Batman è un personaggio immaginario ideato da Bob Kane e Bill Finger. E’ il protagonista di storie a fumetti pubblicate negli Usa dalla DC Comics.

Fece il suo esordio nel maggio 1939 sul n. 27 della testata Detective Comics.

Il personaggio è diventato una delle icone più importanti del fumetto: una copia dell’albo di esordio ha raggiunto quotazioni di quasi 1,4 milioni di dollari.

Batman è l’identità segreta di Bruce Thomas Patrick Wayne, un ricchissimo uomo d’affari-

Wayne, dopo aver assistito da bambino all’assassinio dei propri genitori da parte di un ladro, decide di intraprendere una personale guerra contro il crimine.

Per farlo indossa un costume da pipistrello per incutere timore negli avversari.

Nella classifica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti è stato inserito alla seconda posizione dopo Superman e prima dell’Uomo Ragno.

E’ soprannominato Il giustiziere o Il cavaliere oscuro.

In Italia, il personaggio è stato presentato in passato con diversi nomi: Pipistrello, Ala d’Acciaio o il Fantasma. Oltre a tante trasposizioni cinematografiche, Batman è apparso in tv in una serie di fortunati telefilm realizzati negli anni Sessanta.

Resta ancora oggi un personaggio molto popolare: la dimostrazione arriva anche dal video che segue, in cui un Batman è alla guida di un quad sull’autostrada (fonte: Corriere della Sera, YouTube).