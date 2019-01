ROMA – Nuovo fidanzato per Belen Rodriguez. O almeno questo è quello che sembra da un video pubblicato dalla stessa showgirl tra le sue stories di Instagram. Nel filmato Belen è in compagnia di un misterioso moro. La scena finale non lascia spazio ad equivoci: lui la prende e la bacia sulle labbra.

Nessun ritorno di fiamma con Stefano De Martino, quindi, come alcuni avevano favoleggiato dopo la rottura con Andrea Iannone. E neppure un flirt con Ezequiel Lavezzi, anche se il settimanale Chi ci era andato parecchio vicino. Il ragazzo che bacia Belen nel video è infatti Lucas Langelotti e pare sia un amico di Lavezzi.

La showgirl e il calciatore sono infatti entrambi in vacanza in Argentina e stanno trascorrendo parecchio tempo insieme. Le loro comitive si sono unite e si frequentano assiduamente. Di qui il gossip su un loro possibile flirt. Ma il bacio con l’amico Lucas rivela tutt’altro scenario.

Nel video Belen e Lucas parlano in spagnolo e tra di loro sembra esserci una bella intesa. Lui le chiede quale sia stata la parte migliore della vacanza e lei risponde: “Tu”. A quel punto lui la bacia teneramente.