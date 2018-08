IBIZA – Belen Rodriguez balla in discoteca. Accanto a lei c’è un ragazzo che le sta vicino e sembra strusciarsi. Ad un certo punto, la bella argentina scivola con le sue mani [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] sulle parti intime del ragazzo davanti a tutti mentre ballano.

Si tratta di una vera e propria palpata che scatena i commentori sui social. Tra questo c’è karen_96frasi che chiede a Iannone se abbia difeso il suo onore: “Ma la tua fidanzata che tocca le parti intime a uno? Bah…”.

Il pilota italiano di MotoGp risponde alla provocazione e spiega che si tratta di un loro amico gay. La cosa si chiude qui. Certo che se non fosse stato così, tra i due ci sarebbe stata bufera in vista.

Nei giorni scorsi, Belen Rodriguez ha confermato le voci sul grande desiderio di Andrea Iannone, voci accese da un post su Instagram dello stesso pilota, che ha scritto alcuni giorni fa: “Le tue curve sono le migliori che io abba mai affrontato”. E in una intervista alla Gazzetta dello Sport la showgirl argentina ha confermato: “Ho maturato nel tempo un sacco di pazienza…”, rispetto alle voglie di Iannone.

Belen ha raccontato anche del rapporto col figlio Santiago e quello con la sua famiglia, il cosiddetto “clan Rodriguez”: “Questa storia del clan mi fa ridere… La famiglia per me è essenziale. Ci ho messo 12 anni a convincere i miei genitori a trasferirsi in Italia, sono giovani e lavoravano, ma io ho bisogno del mio clan (ride) e volevo restituir loro quello che hanno dato a me e ai miei fratelli per tutta la vita. Finalmente siamo insieme”. ha spiegato.