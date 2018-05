MILANO – Belen Rodriguez sbotta con un paparazzo per strada a Milano e tira in ballo anche Michelle Hunziker. Lui si chiama Alan Fiordelmondo e il video del litigio è stato pubblicato in esclusiva da Tabloit.

Ecco cosa ha detto l’argentina: “Fatemi venti foto e poi lasciatemi stare non fatemi foto tutto il tempo. Io non vivo più. Sai cosa vuol dire uscire di casa ogni giorno e avere persone che ti spiano 24 ore su 24? Io sto uscendo di testa, sto andando a vivere in campagna, fatemi dieci foto e poi lasciatemi camminare. Sono 12 anni che va avanti così”.

“Ma che servizio è, lo dico sempre, vi odio, è vero, siete il mio incubo. Io vado dallo psicologo, non riesco a camminare. Io vivo come dentro un film con i paparazzi che mi seguono. Voglio fare un cazzo mio, voglio vedere Fabrizio Corona? No, non posso”.

Poi, davanti alla affermazione che Michelle Hunziker non se la prende tanto per i paparazzi, Belen risponde: “Perché a lei piace. A lei piace! Michelle va in depressione se non ha i paparazzi intorno. Lo sapete bene, lei ha sempre il sorriso”. Belen si è poi scusata con la Hunziker per queste parole.

“Io non vivo più, mi avete rubato la vita. Non mi fate le foto fino all’ingresso di casa. State facendo un servizio in cui vi dividete i guadagni, se continuate a fare i servizi in cinquanta fotografi io sclero, divento pazza e voi non guadagnate una lira. Questo è il senso di ‘morirete poveri’. Io sono cruda nel dire le cose perché sono argentina e in Argentina parlano tutti come me, come a Napoli. È nella nostra cultura”.

Ecco il video dalla pagina YouTube di Tabloit.