MILANO – All’Hotel Melià di Milano va in scena la festa a tema Cuba per festeggiare i 44 anni del maestro di alta moda Alessandro Martorana. Alla festa a base di musica salsa, erano presenti tanti vip: Belen e Cecilia Rodriguez , Ignazio Moser, Martina Colombari, Alessia Reato, il calciatore Claudio Marchisio, l’ex nuotatore Filippo Magnini e l’attrice Anna Foglietta.

Il party aveva come tema Cuba ai tempi della rivoluzione: Belen Rodriguez, in abito verde di tulle, come spesso accade è stata la vera regina della serata (video Corriere Tv):