MILANO – E’ proprio vero: tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è risbocciato l’amore. Dopo lo scoop lanciato dal settimanale Chi che ha pubblicato in prima pagina la foto di un tenero bacio tra i due, il direttore Alfonso Signorini sgancia la bomba di gossip. Un video, postato su Instagram dallo stesso Signorini, che immortala i due ex ex mentre attendono i bagagli in aeroporto. Si tengono la mano, si abbracciano e si baciano.

Di ipotetici ritorni di fiamma tra i due si è parlato più volte, senza riscontri ufficiali. Difficile ora smentire dinanzi a tali immagini. Già negli scatti pubblicati da Chi la showgirl e il ballerino si lasciavano andare a tenere effusioni in strada, insieme col figlio Santiago. Ora la prova schiacciante,.

Recentemente era stata la stessa showgirl argentina a riaccendere il gossip dedicando all’ex marito e padre di suo figlio una canzone d’amore in diretta radiofonica su Radio 105. Mentre il ballerino era in collegamento telefonico, Belen ha scelto di interpretare il brano “Vivimi” di Laura Pausini e, prima di salutarlo, gli ha sussurrato: “Ti aspetto a casa”.

Anche Stefano si è recentemente dichiarato single, negando il flirt con Chiara Scelsi, mentre la Rodriguez non sembra trovare pace, reduce dalla fine della storia d’amore con Andrea Iannone. Tra i fan c’è chi già esulta: “Sarebbe una favola”, scrive qualcuno sperando nel lieto fine.