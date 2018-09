BRUXELLES – “Sei troppo nera”: questa l’accusa che la attrice comica e presentatrice belga Cécile Djunga, volto del meteo della tv pubblica Rtbf, si è sentita muovere.

E’ stata lei stessa a denunciare l’offesa razzista in un video su Facebook: “Sentirsi dire ogni giorno sporca negra non è divertente”, ha dichiarato nel video, che ha totalizzato oltre due milioni di visualizzazioni in tre giorni.

“Ho deciso di dirlo perché ci sono troppe persone che pensano che il razzismo in Belgio non esista, non è vero”, spiega in lacrime Djunga. “Mi dicono di ritornarmene al mio Paese, ma è questo il mio Paese”, sottolinea.

La conduttrice ha ricevuto migliaia di messaggi di solidarietà e di vicinanza, oltre alla difesa a spada tratta dell’emittente per cui lavora, con i suoi colleghi che hanno ricordato che il razzismo è un crimine perseguibile per legge.