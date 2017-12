ROMA – Benevento-Milan finisce 2-2. Dopo un primo tempo concluso sull’1-0 per il Milan, nella ripresa succede di tutto. Pareggia Puscas in apertura di ripresa, che precede di pochi minuti il nuovo vantaggio rossonero firmato da Kalinic. Nel recupero il Benevento agguanta il pareggio grazie al proprio portiere Alberto Brignoli, che di testa regala il primo storico punto alla squadra di De Zerbi. E’ il primo storico punto in campionato per i campani.

Un gol, quello subito dal Milan, che ha fatto “impazzire” Tiziano Crudeli, il noto opinionista-tifoso rossonero. Ecco la sua reazione durante Diretta Stadio su 7 Gold.