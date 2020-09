C’è il video dell’aggressione di Beppe Grillo all’inviato di Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio lo sfida: “Mi fai un baffo, adesso veditela con me”.

Nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio in onda su Rete 4, è stato trasmesso il video dell’aggressione di Beppe Grillo ai danni di Francesco Selvi.

Beppe Grillo, come mostra il video, non ha affatto gradito il tentativo di un’intervista.

L’inviato di Dritto e Rovescio si era avvicinato e presentato per chiedere un’opinione riguardo Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia.

Una domanda che però ha fatto innervosire il fondatore del M5s che ha dato una spinta all’inviato facendolo cadere a terra.

Dopo aver mandato in onda il breve filmato, Paolo Del Debbio, conduttore della trasmissione di Rete 4, ha definito Grillo un “poveraccio, ignorante, e corruttore di costumi”.

Il giornalista, sottolineando che Jean-Jacques Rousseau elogiava il buon selvaggio, ha accusato pesantemente Grillo.

“Sei stato un cattivo selvaggio. Sei un corruttore di costumi. Perché ce l’hai con i giornalisti? Fattela con me, a me non fai paura, sei un poveretto.

È un problema di ignoranza tua. Poi so che sei particolarmente tirchio… Mi fai un baffo, il problema è tutto tuo, della tua esistenza e della vita che fai.

Quando vuoi attaccare qualcuno, se non c’hai sotto due cogli***, attacca quelli tipo me che sono più forti. Non mi fai nulla, sei veramente un poveraccio”.

Per l’inviato un trauma distorsivo al ginocchio

Selvi, dopo l’accaduto, si era limitato a postare una foto post pronto soccorso.

“Tutto bene solo un ginocchio gonfio. Il mio mestiere è quello di fare domande. Sempre. E questo vale di più di un semplice ginocchio malandato”.

L’inviato ha successivamente aggiunto che Beppe Grillo gli ha spruzzato addosso del gel sanificante per poi dargli la spinta che lo ha fatto cadere a terra.

“Sono caduto sulla struttura alla base dei tre scalini di legno, proprio sopra la spiaggia”.

Le conseguenze della caduta sono state un trauma distorsivo al ginocchio e una prognosi di cinque giorni. (fonte IL GIORNALE)