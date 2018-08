ROMA – Beppe Grillo inventa una gag in spiaggia e suggerisce in “Tempi di crisi” un metodo per guadagnare qualche soldo. L’ex comico ligure è sulla sdraio sotto l’ombrellone. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Accanto a lui un cartello “Ombra piedi, 1 euro” che gioca sulla necessità di trovare un po’ di refrigerio per chi cammina sulla sabbia bollente e su una riflessione sulla crisi economica.

Ad aiutarlo nella gag si presta un bagnante che arriva sotto l’ombrellone di Grillo, paga un euro e gode per qualche minuto del refrigerio. Poi il garante del M5S lo fa sloggiare. Il video è diventato subito virale.