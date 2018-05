ROMA – A Otto e Mezzo si discute del nuovo governo che dovrebbe nascere per via dell’alleanza siglata dal contratto di governo tra Lega e M5s. Nello studio di Lilli Gruber, mercoledì 16 maggio si parla di politiche verso l’Unione Europea [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, – Ladyblitz clicca qui – Cronaca Oggi, App su Google Play ] e tra gli ospiti c’è Beppe Severgnini, storica firma del Corriere della Sera, e noto europeista.

Ad un certo punto, forse preso dalla foga dell’argomentazione, Severgnini ammonisce sui pericoli di un’eventuale uscita dell’Italia dall’euro: “Avete visto cosa è successo ad altri”, minaccia il giornalista. Peccato che dal 2002, quando l’euro entrò in circolazione, nessun Paese membro sia mai tornato sui suoi passi, decidendo di lasciare la moneta unica.

Com’è noto, solo il Regno Unito ha votato, nel 2016, per l’uscita dall’Unione. Londra però, non fa parte dei paesi che hanno scelto di aderire alla moneta unica. Pur trattandosi di una scivolata non molto grave, non è sfuggita all’occhio della Rete, che ha subito sottolineato l’errore.