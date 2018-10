BOLZANO – “Meglio le more o le bionde? Basta che la diano”: Silvio Berlusconi si lascia andare a un grande classico, la battuta fulminante. Siamo a Laives, provincia di Bolzano, dove il leader di Forza Italia è andato in vista delle elezioni provinciali.

Berlusconi non ha perso occasione per parlare male del governo M5s-Lega: “C’è tanta amarezza perchè stiamo portando l’Italia in in una direzione che farà il male di tutti. Siamo già isolati in Ue quindi auspico la fine di questo governo il più presto possibile”.

“Io dicendo le preghiere ho chiesto che si ravvedano e cambino la manovra. Stanno dando uno spettacolo veramente negativo del governo e dell’Italia a tutta l’Europa. Speriamo che vadano a casa. Nessuno penserebbe mai di affidate una qualsiasi azienda a persone che non la conosco, che non hanno mai lavorato e non si sono mai nemmeno preparati studiando qualcosa di serio. Invece gli italiani con il loro voto hanno dato la complessa e difficile azienda Italia a questa gente qui da cui non possiamo aspettarci assolutamente nulla di buono perchè sono degli incapaci”.

“Vediamo adesso cosa succede con l’Europa. Io sento un’atmosfera molto pesante nella quale cominciano ad essere a rischio le nostre libertà oltre che il nostro benessere. Loro dicono di ispirarsi allo Stato etico, che è lo Stato che sceglie per i suoi cittadini al posto dei cittadini, cosa è bene e male per loro. E’ la negazione della libertà, è l’anticamera della dittatura, quindi io comincio ad essere molto molto preoccupato”.