AOSTA – Una gaffe galante per Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, al termine di un comizio elettorale ad Aosta. Di fronte a un quadro realizzato da un'artista valdostana e a un tipico cavallino in ceramica che gli erano stati portati in regalo, l'ex premier ha detto di "preferire" la ragazza che glieli porgeva. Solo che la giovane è la figlia del coordinatore regionale di Forza Italia, Massimo Lattanzi, che era sul palco con loro.

“Va beh, cosa c’entra” ha detto ridendo Berlusconi e la scenetta si è conclusa tra le risate della platea. “Sei un buongustaio” ha risposto Lattanzi e il cavaliere ha chiuso dicendo: “Cosa bisogna inventarsi per fare finta di essere ancora giovani”.