ROMA – Silvio Berlusconi è ospite a Matrix su Canale 5. Il leader di Forza Italia spiega che ormai anche i ladri farebbero la fame.

Come mostra il video postato da Corriere Tv, Berlusconi ha voluto esprimere: “Quando i Carabinieri entrano in un appartamento che è stato visitato dai ladri trovano svaligiata non la cassaforte, ma il frigorifero e tutti i contenitori vuoti lì intorno”.