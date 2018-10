ROMA – Il video è stato girato in Trentino Alto Adige, dove Silvio Berlusconi si trova in questi giorni per un tour elettorale di Forza Italia. All’uscita di un appuntamento, un fan, gridando, gli chiede: “Silvio, meglio le bionde o le more?”. E Berlusconi non si lascia scappare l’occasione e risponde: “Vanno bene tutte e due…basta che te la diano”. E il video è già virale sui social.