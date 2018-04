Beyoncè, incidente a luci rosse mentre canta sul palco di Coachella

INDIO – Alla scorsa edizione del festival di Coachella, Beyoncé non aveva partecipato per via della gravidanza.

La popstar decide di rifarsi in questa edizione salendo sul palco dove si regala una delle performance tra le più straordinarie che il festival di musica californiana abbia mai visto. Beyoncè canta insieme alle Destiny’s Child con cui è nata artisticamente parlando diversi anni fa e incanta i fan presenti sotto al palco. Peccato che poi, come mostra il video YouTube che segue, ad un certo punto ha un “wardrobe malfunction” che la costringe a coprirsi con la mano.

Niente di grave in quella che è stata ribattezzata la “notte di Beyoncé”. Però è ovvio che la vicenda finisca sui siti dato che si tratta di un personaggio di questo calibro.