LOS ANGELES – La figlia di Beyoncé e Jay-Z riprende mamma e papà durante la serata dei Grammy 2018: “Basta applaudire” sembra dire la piccola Blue Ivy ai genitori. La piccola, sei anni, è stata sorpresa dalle telecamere così e sui social è una star

Per quanto riguarda la gara, Bruno Mars è il re incontrastato della 60esima edizione dei Grammys, gli Oscar della musica. Il cantante ha vinto tutti e sette i premi per i quali era nominato. Ha portato a casa anche il titolo per miglior album (“24K Magic”), “Record of the year” e miglior canzone (“That’s What I Like”). “O mio Dio – ha detto il performer -. Grazie mille a tutti ragazzi, wow. Voglio dedicare questo premio agli autori (come Babyface, Teddy Riley Jimmy Jam e Terry Lewis)”.

Con i sei premi conquistati, ora Bruno Mars si porta a 11 Grammy in carriera. Jay-Z, che dominava le nomination in 8 categorie, è tornato a casa a mani vuote. Ha perso anche nella categoria dedicata ai rapper, vinta da Kendrick Lamar, che ha conquistato cinque Grammys, compreso il miglior album rap e la miglior canzone rap.