ROMA – Una canzone speciale da dedicare ad un’amica malata. Il cantante Biagio Antonacci ha pubblicato sul suo profilo Facebook una commovente dedica a Nadia Toffa, l’inviata de Le Iene in ospedale da sabato 2 dicembre per una patologia cerebrale. Il cantante, accompagnato da Amen alla chitarra, ha suonato per lei una versione acustica del suo successo Iris.

La dedica musicale è stata accompagnata da una dedica semplicissima. “Ciao Nadia, questa è per te”, dice Biagio Antonacci mandando poi un bacio all’inviata e conduttrice de Le Iene. Intanto i conduttori de Le Iene hanno rassicurato il pubblico in merito alle condizioni di Nadia Toffa, che si trova ricoverata all’ospedale San Raffaele di Milano. È stata trasportata nel capoluogo lombardo in elicottero da Triste, dove si è sentita male, ma pare che le sue condizioni stiano migliorando.