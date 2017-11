ROMA – Nella trasmissione “Cartabianca” di Bianca Berlinguer, tra gli ospiti c’è Vincezo Maisto, l’autore della famosa pagina Facebook “Il Signor Distruggere”. La conduttrice, come mostra questo video postato da Corriere Tv e pubblicato, in origine, da Raiplay, ha riso divertita insieme al pubblico per alcuni post divertenti.

Il blogger da anni si infiltra nei gruppi Facebook chiusi rivelando al pubblico conversazioni surreali e richieste di consigli assurdi. La Beringuer ride per post per parlano di piante che muoiono se toccate da una donna col ciclo mestruale e per donne incinta che si chiedono se l’osso dell’albicocca ingerito per sbaglio possa finire al figlio che porta in grembo.