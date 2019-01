ROMA – A Cartabianca va in scena uno scoppiettante duetto tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer, Il tema del discorso è sul Viagra: “Purtroppo non c’è un Viagra per il cervello” dice ad un certo punto Corona.

E Bianca Berlinguer risponde: “E invece lei quell’altro lo utilizza?” Lui: “Lei venga a sperimentarlo” La conduttrice-opinionista, al suo opinionista fisso, risponde: “Ma quale sperimentarlo!”. I dialoghi tra i due sono stati immortalati in un filmato pubblica su Facebook.

In un’intervista per La Zanzara dello scorso 9 ottobre, Mauro Corona ha confessato di essere diventato sovranista.

“Io ormai sono diventato sovranista. La Germania dovrebbe venire qui in ginocchio, invece ci trattano da servi della gleba. Juncker a me sta sulle palle”. “Saviano – dice ancora – è troppo ideologico. Ragiona come nel calcio, uno tiene per il Milan e non posso tradirlo. E’ troppo schierato radicalmente. Io non sono leghista ma se fanno qualcosa di buono lo dico. Per esempio danno il reddito di cittadinanza ai poveri, poi spelano la pelle di quelli che controllano per la velocità, con gli autovelox. La gente della valle viene giù da Longarone e pagano 400 euro di multa. Una vergogna”. “A me – prosegue – hanno ritirato tre volte la patente per ubriachezza. Ma ormai gliela lascio anche, non ho bisogno della patente. Tanto quando mi sposto o guidano altri o mi vengono a prendere”.