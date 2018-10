TULLAHOMA – Il “signor James” è il custode e bidello dell’asilo a Tullahoma nel Tennessee. L’uomo è affetto da sordità ed ha ricevuto un regalo molto speciale: per il suo sessantesimo compleanno, i bimbi dlla struttura hanno intonato “tanti auguri” con il linguaggio dei segni.

Di fronte a tanta dolcezza, l’uomo, che lavora nella scuola da più di 25 anni, è rimasto letteralmente a bocca aperta, come a dire che non si sarebbe mai immaginato una cosa del genere.

Nel 2015, chef Rubio ha registrato un video in cui presenta la ricetta della “Cacio e Pepe” nella lingua dei Segni Italiana (LIS). Il cuoco, nel 2015 aveva lanciato la prima di una serie di video-ricette accessibili a un pubblico di persone sorde. Rubio aveva così deciso di esordire con un classico della cucina romana. La ricetta è quella vera che prevede che non venga utilizzato l’olio, la panna e il burro.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’ISSR, Istituto Statale Sordi, prima struttura e scuola pubblica per sordi attiva dal 1784 a Roma. Il video-tutorial è stato pensato a sostegno della III edizione del Cinedeaf, il Festival Internazionale del Cinema Sordo che si è svolto tra il 5 e il 7 giugno di quell’anno a Roma, con Chef Rubio testimonial.

Our Kindergarten classes learned how to sign Happy Birthday for Mr. James’ birthday today. He was so surprised! 💛🖤💛🖤 pic.twitter.com/OXQ3gDnpbh

— Hickerson Elementary (@HickersonSchool) 23 ottobre 2018