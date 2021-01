Biden alla Casa Bianca, Lady Gaga canta l’inno americano alla cerimonia di Capitol Hill: “Un giorno di pace”

Lady Gaga ha cantato l’inno nazionale americano alla cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris.

Vestita con una lunga e larga gonna rossa e una maglia nera, Lady Gaga, dopo aver sceso le scale del palco allestito per l’0ccasione, ha intonato le note dell’inno usando un microfono color oro. Una volta terminato si è poi fermata per pochi secondi a salutare Joe Biden e Kamala Harris.

Sul palco è salita anche Jennifer Lopez anche invece durante la cerimonia di insediamento ha cantato “This land is your Land”. Tutta vestita di bianco, Lopez ha poi parlato in spagnolo gridando: “Libertà e giustizia per tutti!”.

Il post su Instagram di Lady Gaga

“Prego che sia un giorno di pace per tutti gli Americani. Un giorno di accettazione e non di paura. Un giorno per sognare un futuro di gioia per il Paese. Un sogno di non violenza. Questo sogno è un sogno non violento, un sogno che porta sicurezza alla nostra anima. Vi mando un bacio da Capitol Hill.

Kamala Harris, migliaia di perle per lei

Centinaia di migliaia di donne si sono impegnate a indossare, nel giorno dell’Inauguration Day, uno dei due accessori feticcio di Kamala Harris, le perle o le sneakers Converse in onore della prima vicepresidente donna della storia Usa.

Il New York Times rivela che a dicembre, l’ex capo della Marina in pensione Hope Aloaye, 46enne della Florida, ha fondato un gruppo su Facebook chiamato ‘Wear Pearls on Jan 20 2021’, ‘Indossa le perle il 20 gennaio 2021’, che ora conta 430.000 membri.

L’idea era di celebrare Harris, che nelle occasioni importanti ha sempre indossato una collana di perle: lo ha fatto quando si è laureata alla Howard University, quando ha prestato giuramento al Congresso, al dibattito tv contro il vice presidente uscente Mike Pence, quando ha ricevuto il vaccino anti-Covid e, probabilmente, le indosserà anche oggi quando giurerà come vice di Joe Biden. “Rappresentano la solidarietà femminile”, ha spiegato la studiosa di storid della moda Darnell-Jamal Lisby.