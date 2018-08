PHILADELPHIA – Quando ha aperto il pacco e ha scoperto di essere stata adottata l’esplosione di gioia è stata immensa. Così una bimba americana che vive in Pennsylvania ha scartato il regalo più bello proprio nel giorno del suo compleanno. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Un momento indimenticabile che i suoi genitori hanno deciso di immortalare con un video caricato su Facebook. Il filmato è diventato subito virale, superando in poco tempo le 90 mila visualizzazioni.

Nella clip si vede la bimba intenta a sciogliere il fiocco gigante della scatola all’interno della quale troverà solo un biglietto, dal valore inestimabile. “Sto per essere adottata”, dice leggendo il bigliettino prima di scoppiare in lacrime.

“Questo sarà il più bel video che io abbia mai condiviso – ha scritto la mamma Paige Zezulka su Fb – Questo è stato il giorno in cui abbiamo detto a nostra figlia che saremmo stati in grado di adottarla insieme a suo fratello e sua sorella. Aveva pregato di essere adottata e proprio nel giorno del suo compleanno abbiamo scoperto che sarebbe successo! Quindi il giorno dopo le abbiamo dato questo regalo a sorpresa! Il tempismo di Dio è stato perfetto!”.

“I nostri figli hanno passato 1,128 giorni in affido – racconta la donna – oltre 3 anni. È così difficile per i bambini vivere in una tale incertezza. L’adozione è fantastica e vogliamo che gli altri sappiano che adottare bambini più grandi e gruppi di fratelli può essere l’avventura più bella che tu possa mai avere!”.