Bimba alla deriva in mare aperto su un unicorno gonfiabile. Salvata dall’equipaggio di un traghetto.

Bimba alla deriva. Spaventosa disavventura per una bimba di 4 anni, finita a largo del golfo di Corinto in Grecia, col suo unicorno gonfiabile. La piccola stava giocando in acqua quando le onde l’hanno trascinata in alto mare.

E’ bastato un momento di distrazione per sparire dalla vista dei genitori. La bimba e il suo unicorno hanno navigato per diversi minuti in mare aperto, prima di essere tratti in salvo dall’equipaggio di un traghetto.

L’incidente è avvenuto domenica nei pressi del paesino di Antirrio, dove sorge il ponte che collega il Peloponneso alla Grecia continentale. Appena accortisi della scomparsa della piccola, i genitori hanno dato l’allarme alle autorità portuali che hanno a loro volta allertato la nave più vicina alla piccola.

Il capitano del traghetto Salaminomachos ha quindi avvistato la bimba in mare a cavallo del suo unicorno e ha attivato le procedure di salvataggio. Una volta portata a bordo è stata poi riconsegnata sana e salva ai genitori.

Per fortuna non c’è stato bisogno dell’intervento dei sanitari: per la bimba solo un grande spavento, ma nessuna ferita.

Per i marinai della Salaminomachos non era il primo salvataggio. Negli ultimi tempi hanno recuperato anche un uomo che si era allontanato troppo dalla riva a bordo del suo materassino gonfiabile. Proprio come la piccola protagonista dell’ultima disavventura.