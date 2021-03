Bimba di 2 anni cade dal balcone al 12° piano, fattorino eroe la prende al volo e la salva VIDEO

Un fattorino ha preso al volo una bimba di 2 anni caduta dal balcone al dodicesimo piano di un palazzo ad Hanoi, in Vietnam.

La drammatica scena è stata ripresa in alcuni video delle telecamere di sorveglianza della zona. Nei filmati si vede la piccola scavalcare il balcone della sua abitazione e rimanere penzoloni per alcuni drammatici secondi prima di cadere nel vuoto dal grattacielo.

Fattorino prende al volo una bimba caduta dal 12° piano

L’eroe, il 31enne Nguyen Ngoc Manh, era seduto nel suo camion in attesa di consegnare un pacco quando, dopo aver sentito delle urla, ha visto la bimba aggrappata alla ringhiera di un balcone.

La reazione dell’uomo è stata istintiva. Il 31enne è uscito di corsa dal camion e si è arrampicato sul tetto di un edificio che si trovava sotto il palazzo dove era la bimba.

“Ho sentito le urla, mi sono guardato intorno e ho guardato in alto, poi ho visto un bambino che si arrampicava sulla ringhiera del piano superiore” ha raccontato il 31enne, aggiungendo: “Ho immediatamente aperto la portiera della macchina e ho cercato di arrampicarmi sul tetto di metallo al piano terra del palazzo per prenderla nel caso in cui cadesse”.

“Dopo essere salito sul tetto di circa 2 metri di altezza, ho visto la bambina cadere. In quel momento, sono scivolato, ma ho cercato di allungare le mani in avanti per prenderla. Fortunatamente, la bambina è caduta tra le mie braccia. Sia io che lei siamo caduti e abbiamo sbattuto contro il tetto di metallo” ha ricostruito l’uomo.

La piccola, trasportata subito in ospedale, ha riportato lesioni a braccia e gambe ma le sue condizioni sono ora stabili. L’uomo ha riportato una distorsione ma sta bene.