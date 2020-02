Bimbo di 2 anni sta annegando in piscina ma nessuno se ne accorge VIDEO

DETROIT – La polizia di Livonia, cittadina in Michigan (Usa), ha pubblicato un filmato che mostra il momento in cui un bambino di 2 anni è quasi annegato nella piscina di un hotel.

Il bimbo si trovava nella piscina di un hotel assieme alla sua famiglia per festeggiare il compleanno della sorellina più grande. Kenvonte, questo il nome del piccolo, era circondato da diversi adulti e altri bambini. ma nessuno si era accorto di nulla.

Il piccolo, poco dopo essersi immerso nell’acqua, comincia ad agitarsi, finendo in un angolo della piscina dove in quel momento non c’era nessuno. Pochi attimi dopo è a faccia in giù e affonda. Ad accorgersi di quanto sta succedendo è una bambina che avverte la madre che si butta in acqua e tira fuori il bimbo ormai adagiato sul fondo. A rianimarlo prima dell’arrivo dei soccorsi due infermiere.

Ron Taig, il capitano della Polizia di Livonia, intervistato dal Daily Mail, ha riferito che il dipartimento ha deciso di condividere il filmato sui social media per “aumentare la consapevolezza sugli annegamenti”. “Dovete sempre tenere d’occhio i vostri figli o i bambini di cui vi prendete cura. A causa della confusione e del caos, il bambino si allontana troppo”, ha aggiunto.

“Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, tre bambini muoiono ogni giorno per annegamento”, ha scritto inoltre il dipartimento. “In effetti, l’annegamento uccide più bambini da 1 a 4 anni di quanto non lo faccia qualsiasi altra cosa tranne i problemi di nascita”. (fonte DAILY MAIL)