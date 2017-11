TOKYO – I bimbi che frequentano una scuola materna giapponese vengono picchiati, maltrattati e costretti a mangiare il wasabi, una salsa molto piccante usata sia in Cina e Giappone, e non adatta ai bambini di pochi anni. Il cibo piccante viene usato dalle maestre come punizione. Le immagini scioccanti sono state riprese da una telecamera e postate in Rete.

I bambini con un’età compresa tra 1 e 2 anni, piangono e gridano per gli abusi subiti dalla maestra che, oltre al wasabi, costringe loro ad andare all’angolo della classe come punizione.

L’insegnante avrebbe usato questo metodo, decisamente poco adeguato, per punire i bimbi che non rispettavano i suoi ordini. Oltre a lei, nello stesso filmato si vedono altre colleghe che spingono i bambini a terra.