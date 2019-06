ROMA – Un bambino di un anno entra nella piscina aggirando la rete protettiva per recuperare il pallone. Il piccolo cammina sul parapetto della piscina e finisce in acqua.

Il padre vede la scena dalla vicina stanza e si tuffa direttamente da oltre la rete per salvarlo. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza di una casa di Palm Beach, in Florida. “Controllate sempre i vostri figli”, ha scritto l’uomo sul suo post su Facebook. Il filmato intanto, per via del tuffo decisamente acrobatico dell’uomo è diventato virale.

Nel 2015, un bagnino inglese ha salvato un bambino che stava affogando. L’assistente che controllava i piccoli ad un certo punto si è accorto che uno di loro giaceva nell’acqua con il volto rivolto verso il fondo della piscina. Non ha aspettato un attimo e si è subito gettato in acqua, fischiando con il fischietto in dotazione. Il bimbo è stato salvato e portato a riva.

Fonte: Youtube, Repubblica