ROMA – Il papà è intervistato da Al Jazeera English. Il figlio piccolo non resiste e si mette a sorridere e scherzare davanti alla camera. È la singolare e simpatica scena andata in onda mentre parla Daniel Smith-Rowsey, docente universitario e storico del cinema al St. Mary’s College of California.

“È mio figlio”, ha detto il papà scusandosi con il giornalista Sohail Rahman, l’intervistatore presente in studio. I due chiacchierano del Golden Globe appena passato. “Può stare, non è un problema, Daniel. Siamo felici di avere i giovanotti in programma”, ha rassicurato il giornalista.

Il piccolo ha dato anche qualche sua risposta dicendo “Yes!”, parola che ha esclamato interrompendo il papà. Il video è stato postato su Twitter.