BIRMINGHAM – Rissa col machete fuori dallo stadio dell’Aston Villa.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Durante gli scontri tra teppisti, a pochi metri dall’Aston Villa Park di Birmingham, si vede uno dei ragazzi che brandisce un machete e mette paura a coloro che erano armati “solo” di coltelli e mazze.

Sono stati i filmati girati coi cellulari da alcuni passanti a permettere l’identificazione del folle, che è stato poi arrestato dalla polizia britannica. Il tutto è infatti avvenuto in pieno pomeriggio e ha terrorizzato le persone che passeggiavano nei pressi dell’impianto sportivo.

C’è stato anche uno dei presenti che ha provato a fermare l’uomo col machete, ma per tutta risposta è stato tirato a terra e colpito ripetutamente con un coltello.

Tuttavia non sono stati effettuati altri arresti e non sono stati segnalati feriti, nonostante le numerose chiamate fatte alle forze dell’ordine. Una portavoce della polizia ha detto: “Abbiamo ricevuto segnalazioni di un gruppo di ragazzi che combattono su Bevington Road, verso le 18 di sabato. Tuttavia quando gli agenti sono arrivati sulla scena, non hanno trovato più nessuno”.