ROMA – Una ruota colpisce un uomo in viaggio con la sua auto su un’autostrada di Birmingham in Inghilterra. L’automobilista alla guida della sua Peugeot è rimasto quasi illeso dall’impatto con una ruota caduta a folle velocità dal rimorchio di un camion che si trovava nella corsia opposta.

Lo pneumatico è rimbalzato per strada fino a finire sull’auto. L’impatto ha sdradicato il tettuccuio dell’automobile ma quasi per miracolo non ha colpito il guidatore. La polizia del Lancashire ha condiviso la foto della tragedia sfiorata ed ha dichiarato: “Poteva finire in tragedia perché per puro caso il guidatore ha deciso di non portare il figlio in viaggio con sé”. Stessa cosa hanno fatto i tanti che, su Twitter, hanno commentato: “Questo signore è oggi l’uomo più fortunato del mondo”.

La ruota volant si è infatti posizionata a metà fra il posto del passeggero e le zone posteriori: “Avrebbe ucciso chiunque in automobile, tranne il guidatore”.

Dopo l’incidente, l’uomo alla guida dell’auto è riuscito a mantenere sangue freddo riuscendo a portare l’auto distrutta in una piazzola di sosta. Oltre alla grande fortuna, non è nemmeno mancato il sangue freddo: dopo l’incidente, l’automobilista è riuscito a portare la vettura distrutta in una piazzola di sosta. Qui si è tolto la cintura di sicurezza e ha aspettato la polizia.

Fonte: Twitter