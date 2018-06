BIRMINGHAM – Un attacco violento in strada. Un gruppo di uomini che picchia un altro uomo tirandogli addosso dei mattoni in pieno giorno. Succede su una strada residenziale ad Alum Rock a Birmingham: un uomo viene preso a pugni e poi colpito violentemente [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] sulla testa con un mattone sei volte.

L’incidente è avvenuto verso le 18:00 su Anthony Road, venerdì 8 giugno. Un residente, dalla sua finestra ha ripreso la scena e l’ha postata in Rete finendo poi sul Daily Mail. Ad essere massacrato di botte è un uomo che indossa una tuta. L’uomo viene ripetutamente colpito dal gruppo di persone in varie parti del corpo. Sia l’aggressore, sia l’aggredito, sembrano essere indiani. La polizia è arrivata sul posto ma non ha effettuato arresti.