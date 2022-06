Blitz dice

Clima, quando cambierà, magari in modo da farci male, in modo da rendere la Terra habitat difficile se non ostile per la specie umana? Tra un secolo o tra 50 anni? Comunque domani, mica oggi. Quindi tutti preoccupati ovviamente, ma domani è domani è oggi e oggi. Quando sarà faremo qualcosa, quando sarà…E invece è. […]