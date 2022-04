Blanco si lancia dal palco al concerto a Roma, ma i fan non riescono a prenderlo e lo fanno cadere VIDEO

Incidente per Blanco durante il concerto: si butta dal palco sulla folla, con il classico stage diving, ma i giovani fan non riescono a prenderlo, e così lui finisce per terra. E’ accaduto durante il concerto a Roma del vincitore del Festival di Sanremo 2022.

Blanco si lancia dal palco, ma i fan non riescono a prenderlo e lo fanno cadere

Il video che riprende la scena è stato diffuso sui social, in particolare su TikTok, e sta spopolando. Molti anche i commenti, secondo la gran parte dei quali i giovanissimi fan di Blanco non sarebbero stati in grado di sostenere il peso del cantante perché troppo presi a filmare tutto con i loro smartphone.

Di certo il cantante non se l’è presa, anzi. Una volta tornato sul palco ha domandato ai fan se stessero bene: “Sono un sacco di me**a quando mi butto io. Vi amo Roma, avete spaccato”.

Blanco in piazza San Pietro per papa Francesco

Blanco ieri si è anche esibito in piazza San Pietro per l’incontro dei giovani con papa Francesco. Oltre al cantante, prima dell’arrivo del pontefice sul palco si sono esibiti l’attore Giovanni Scifoni e il cantante Matteo Romano.

Lo spettacolo è stato alternato alle testimonianze arrivate dalle diocesi e dalle parrocchie. L’incontro è stato organizzato dall’ufficio della pastorale giovanile della Conferenza episcopale italiana ed è stato pensato come momento di rinascita, per i giovani, dopo i due anni di pandemia.

LEGGI ANCHE: CHI E’ BLANCO, CHI E’ LA SUA FIDANZATA