Boca-River, la palla non entra nella porta del Boca dopo un rimbalzo assurdo: e subito “ha soffiato Maradona” VIDEO

Boca Juniors – River Plate e la palla soffiata dal fantasma di Maradona. Un attimo, cosa? Forse non abbiamo capito bene. Invece è proprio così, per chi ci crede. Una manna per i seguaci della reincarnazione. Tutta colpa di una traiettoria che cambia direzione. Un gol praticamente fatto (del River) diventa un gol clamorosamente fallito.

E la colpa è tutta di un rimbalzao strano, stranissimo, sembra quasi innaturale. La palla cambia direzione davanti alla linea di porta. Forse una folata di vento, forse una irregolarità del terreno di gioco. Ma l’occasione è troppo ghiotta e il telecronista dice che “forse Maradona ha soffiato per tenere la palla fuori dalla porta”. Ipotesi ultraterrena rilanciata (manco a dirlo) sui social network, dove qualcuno ha parlato di “soffio de dios”.

Boca-River: la palla non entra, la pazza idea del soffio di Maradona

Siamo alla fine del Superclasico. Minuto 89: Girotti del River crossa in area, un difensore del Boca devia la palla. Che si avvia inesorabilmente verso la porta. Sembra fatta, i tifosi e i giocatori del River sono pronti a esultare di gioia. Ma, improvvisamente, inspiegabilmente, la palla rimbalza due volte e poi cambia direzione. E anziché entrare in porta va in direzione opposta. Il portiere del Boca riesce a quel punto a evitare la rete, intervenendo tempestivamente sull’avversario che si era avventato sulla palla ormai vagante.

Un telecronista non si è fatto sfuggire l’occasione per tirare in ballo il soprannaturale. “La palla non entra, non ci crede neanche Riquelme. Qualcuno dall’alto ha soffiato, quella zolla ha sicuramente il numero dieci sulle spalle. Probabilmente l’ha guidata Diego Armando Maradona dall’alto”.

Maradona e la eterna rivalità tra Boca e River

Boca-River non è una partita, e nemmeno un derby come gli altri. Boca Juniors – River Plate è “la” partita, tanto da essersi meritata un appellativo. Il Superclasico. Il classico dei classici. Il derby dei derby in un Paese in cui il calcio viene vissuto in modo viscerale.

E il simbolo del Boca è senz’altro Diego Armando Maradona. E’ qui che il Pibe de Oro è esploso, è qui che è tornato dopo essere imploso in Europa. Ma Diego è un idolo per i sostenitori del Boca anche fuori dal campo. Celeberrime le immagini che lo vedono al centro della Doce (la mitologica curva della Bombonera, cuore del tifo Boca) a saltare, cantare e incitare insieme ai capi tifoso. E, ora che non c’è più, chissà che non assista i suoi anche da lassù.