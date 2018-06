ROMA – Con un video la moglie di Bode Miller annuncia su Instagram il grave lutto che li ha colpiti ieri, 11 giugno, quando la figlia [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] di 19 mesi è morta annegata in piscina.

“Siamo più che devastati. La nostra bambina Emmy è morta. Mai in un milione di anni – scrive su instagram la moglie del campione olimpico – avremmo pensato di provare un dolore come questo. Il suo amore, la sua luce, il suo spirito non saranno mai dimenticati. La nostra bambina adorava la vita e la viveva al massimo ogni giorno. La nostra famiglia chiede rispettosamente privacy in questo periodo doloroso”.

Bode Miller, 40 anni, e la moglie Morgan erano ospiti di una festa dal vicino di casa a Los Angeles. Secondo una prima ricostruzione la bimba è sfuggita solo per pochi istanti alla vista dei genitori che, appena hanno ritrovato la bambina, hanno chiamato i soccorsi. Tutti i tentativi di rianimarla si sono rivelati inutili, ha racontato il capitano dei vigili del fuoco, Tony Bommarito.