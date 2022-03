Bologna, camion urta cavalcavia: motociclista cerca di evitare la fila e muore finendo in un fossato

Un camion che trasportava un piccolo escavatore ha urtato violentemente, con la parte alta del carico, un cavalcavia autostradale che sovrasta via Rigosa, a Borgo Panigale (Bologna), danneggiando gravemente l’infrastruttura. Su quel tratto del cavalcavia passa lo svincolo di uscita Borgo Panigale dell’autostrada A14, per chi proviene da Modena.

Da questo incidente, purtroppo, ne è scaturito un altro ancora più grave e che è costato la vita a un motociclista di 36 anni.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione il 36enne procedeva in via Rigosa diretto verso la via Emilia quando, probabilmente per evitare la fila di veicoli in coda a causa del blocco della strada, ha sbandato finendo nel fossato. All’arrivo dei soccorritori, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Le parole del sindaco

“Alla famiglia e ai cari del giovane che ha perso la vita nell’incidente in via Rigosa, porgo le più sentite condoglianze mie, dell’Amministrazione comunale e metropolitana di Bologna, e dell’intera città. Ci stringiamo attorno a loro in questo momento di dolore”: così il sindaco Matteo Lepore.

Il video

In queste ore è diventato virale il video in sui può vedere il camion urtare contro il cavalcavia. Proprio dopo questo primo incidente è poi morto il motociclista 36enne.