BOLOGNA – Simon Verdi è appena rientrato dalle vacanze a Dubai ed ora dovrà decidere se restare a giocare col Bologna. I tifosi rossoblu, durante uno degli ultimi allenamenti della squadra lo hanno incitato a restare in Emilia attraverso i cori.

Verso le 15 di domenica, sul campo di allenamento scoppia un piccolo battibecco tra il mister e un supporter del Bologna: “Anche Donadoni ha sbagliato a mandare un messaggio sbagliato a Verdi”, ha detto ad alta voce un tifoso seccato dalla conferenza stampa dell’allenatore prima della partita con il Torino.

“Ma voi pensate che io sia contento se vendono il giocatore migliore della squadra così posso dimostrare che sono bravo e posso fare senza di lui? – ha risposto con una domanda retorica il tecnico bergamasco. Io- ha poi precisato – ho soltanto detto che di fronte alla scelta di andare in un grande club non ho saputo dire di no a quella che per me era la possibilità della vita, ma ho anche detto che da allenatore spero che Verdi rimanga. Questa – ha concluso- è una scelta che spetta a Simone, ma non mettiamo il carro davanti ai buoi”.

E’Tv ha pubblicato su Facebook il battibecco per intero alla fine risolto, con Donadoni che ha fatto un’ottima figura dimostrando di essere un allenatore preparato anche fuori dal campo.