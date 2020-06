ROMA – “Meglio un giorno da leoni che cento da pecora”.

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro sembra non essere troppo preoccupato dei numeri dell’emergenza coronavirus che ha colpito l’America Latina e il suo Paese e posta un video in cui cita Mussolini.

Domenica 31 maggio, infatti, il presidente brasiliano ha condiviso sui propri canali social il video di un anziano cittadino italiano che cammina in strada gridando contro le persone chiuse in casa.

Nel filmato il signore pronuncia una frase che fu uno degli slogan di Benito Mussolini a partire dal 1926: “Meglio vivere un giorno da leone che cento da pecora”.

La frase fu inventata nel Risorgimento.

Mussolini la plagiò in nome della propaganda fascista che all’epoca la usò molto.

Bolsonaro scrive: “In un minuto l’anziano italiano ha riassunto quello che abbiamo passato in questi giorni”.

L’anziano signore si trova in giro per strada non si sa in quale città.

Si tratta di un filmato recente però: l’uomo fa riferimento alle persone chiuse in casa per il timore del contagio ed attacca anche il ruolo giocato dalle farmacie nell’epidemia.

L’anziano prosegue il proprio cammino dicendo che “la libertà vale più della morte, la libertà non ha prezzo”.

Poi la pronuncia della frase di Benito Mussolini (fonte: YouTube, Facebook).