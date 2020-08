Blitz dice

M49 si è tolto il collare. Due evasioni e poi si è disfatto del collare che mandava il segnale per rintracciarlo. M49 è un orso, M49 ha vinto. Abilità, determinazione, forza che molti umani se le sognano. Quindi gli umani riconoscano a M49 la vittoria per meriti. Non lo faranno.