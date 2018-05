U2, Bono Vox cade sul palco di Chicago VIDEO

CHICAGO – Bono, il cantante degli U2 [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], è caduto sul palco durante un concerto a Chicago.

Il cantante stava camminando all’indietro sulla passerella che si allunga sulla platea quando, all’improvviso, è caduto nel vuoto.

Bono took a tumble on first song… check it out. He seemed fine for rest of show. @u2 #U2eiTour #chicago #showman pic.twitter.com/Y0IEI74E7r

— Hashim Siddique (@siddiquehash) 23 maggio 2018