Bonucci confuso per un tifoso invasore, steward voleva impedirgli di tornare in campo VIDEO

Bonucci confuso per un tifoso invasore, steward voleva impedirgli di tornare in campo VIDEO. E’ successo anche questo nell’incredibile finale di Italia-Spagna. Gli azzurri hanno battuto gli iberici ai rigori, Bonucci ha scavalcato i cartelloni pubblicitari per andare a festeggiare insieme ai tifosi italiani accorsi in massa a Wembley.

Bonucci bloccato da uno steward che lo ha confuso per un tifoso invasore

E fino a qui, nulla di strano. Ma dopo i festeggiamenti insieme ai tifosi, Bonucci è tornato indietro per recarsi nuovamente sul prato verde. Ma non c’è riuscito subito perché è stato braccato da uno steward. Insomma, il calciatore italiano era stato confuso per un tifoso che aveva invaso il campo per festeggiare la vittoria ai rigori dell’Italia.

La realtà è che gli steward temevano moltissimo una invasione di campo al termine della partita. Perché la vittoria voleva dire la finalissima per una delle due squadre. E quindi avevano ricevuto direttive piuttosto rigide. Ma Bonucci è un calciatore e quindi una volta svelato l’equivoco è potuto tornare in campo per continuare i festeggiamenti con i compagni di squadra.

Il video con questo singolare siparietto, Bonucci confuso per un tifoso invasore di campo

L’Italia affronterà in finale la vincente di Inghilterra-Danimarca. I padroni di casa inglesi sono favoriti ma i danesi vogliono replicare l’impresa dell’estate del 1992 (video YouTube).