CACOAL – Il bowling non è il suo sport. La signora Dorinha di Cacoal, in Brasile, decide però di provarci lo stesso. Per questa ragione prepara con attenzione il tiro, prende la mira e lancia. A differenza di quello che si potrebbe credere Dorinha non si scopre improvvisamente un genio di questo sport. La palla infatti finisce da tutt’altra parte rispetto alla pista e colpisce in pieno uno degli schermi appesi al soffitto.

Il video finisce su ViralHog. Lo strike c’è ma non è contro i birilli bensì contro un televisore. E la faccia di Dorinha è tutto un programma: capisce di averla fatta grossa anche se, a quanto pare, il televisore non sembra riportare danni.