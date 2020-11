Brasile, 40enne di colore ucciso dai vigilanti di un supermercato VIDEO

Una premessa: il video è sconsigliato ad un pubblico sensibile. Parliamo del video del 40enne di colore morto in Brasile dopo essere stato picchiato da due vigilanti in un supermercato. Il video in queste ore sta facendo il giro del mondo. Secondo le prime informazioni l’uomo aveva minacciato una commessa. Poi l’intervento dei vigilanti.

Joao Alberto Silveira Freitas, 40 anni, nero di Porto Alegre, Brasile, è morto dopo essere stato brutalmente picchiato dai vigilanti di un Carrefour nella sua città.

Pare che l’uomo avesse minacciato una commessa all’interno del negozio. Almeno questa è una prima ricostruzione dei fatti.

A quel punto sarebbero intervenuti gli agenti della sicurezza che hanno continuato a picchiarlo anche mentre l’uomo era a terra.

Quasi un minuto di percosse. Poi la perdita di sensi e la morte.

Freitas sarebbe morto in seguito alle percosse. Il video del pestaggio è stato diffuso sui social da qualcuno che ha ripreso la scena, nonostante le intimidazioni da parte dell’addetto alla sicurezza che tentava di far allontanare le persone.

Il video, come ovvio, ora sta facendo il giro del mondo. In Brasile intanto sono già scoppiate proteste in tutto il paese.

Attenzione: il video è sconsigliato ad un pubblico sensibile. Le immagini sono molto forti. (Fonte: YouTube)