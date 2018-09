RIO DE JANEIRO – Un’ambulanza entra in campo per soccorrere un calciatore infortunato. Il mezzo però, una volta caricato l’infortunato non è riuscito a lasciare il campo, restando ferma in mezzo al campo.

Dopo vari tentativi da parte dell’autista di far ripartire il veicolo, i giocatori hanno deciso di spingere il mezzo, che è riuscito a rimettersi in moto e a uscire dal terreno di gioco. Il curioso episodio è avvenuto nel corso di Vasco da Gama-Flamengo, incontro valido per la Serie A brasiliana terminato con il punteggio di 1-1

Il mezzo di soccorso aveva fatto il suo ingresso sul prato dopo l’infortunio di Bruno Silva, un giocatore della squadra di casa.