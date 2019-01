Brasile, dipendente banca si veste da Uomo Ragno l’ultimo giorno di lavoro

SAN PAOLO – Un dipendente di una banca di San Paolo in Brasile si veste da Uomo Ragno nel suo ultimo giorno di lavoro. L’uomo lavora nel team d’analisi bancaria ed ha deciso di dimettersi: per questa ragione ha deciso di presentarsi così a lavoro, indossando l’abito da supereroe al posto della consueta giacca e cravatta.

La decisione goliardica dello Spiderman brasiliano, ha divertito i presenti che comunque sono stati aiutati nello svolgere le loro manzioni da questa persona che, malgrado l’abbigliamento, si è comportato come se niente fosse. L’unica cosa che questo Uomo Ragno si è concesso è l’aver distribuito un po’ di carammelle ai presenti.

Probabilmente, proprio come accade nel fumetto della Marvel, nessuno tra i presenti sa chi si celi sotto la maschera. In alcune immagini comparse in Rete, ce n’è una che mostra Spiderman sdraiato su una fila di armadietti. La didascalia che accompagna la foto recita: “L’ultimo giorno di lavoro e questa persona sta facendo impazzire il capo”. E sui social in molti commentano: “Questo è il video più bello di sempre”.