SAN PAOLO – Momenti di imbarazzo per Jair Bolsonaro durante un evento pubblico a Porto Alegre.

Il presidente brasiliano ha allungato la mano per salutare un generale ma questi l’ha ignorata porgendo invece il gomito, come raccomandato dalle autorità sanitarie per evitare contagi.

L’episodio, ripreso dalle tv locali e dallo spagnolo El Pais, si è ripetuto due volte, prima col generale Edson Pujol e poi col suo pari grado Geraldo Antonio Miotto.

Bolsonaro ha perfino ricevuto un colpetto sul braccio da parte del sindaco di Porto Alegre, Nelson Marcezan, quando ha allungato la mano per la seconda volta. Durante la visita, in occasione del cambio al vertice del Comando militare del Sud, ci sono state proteste sonore con pentole (panelacos) contro Bolsonaro.

Il Brasile ha intanto superato la Cina in termini di vittime da coronavirus. La sua politica continua però ad oscillare tra la fermezza di governatori e sindaci che difendono il lockdown e lo scetticismo del presidente Jair Bolsonaro, sempre più arroccato sulla sua linea negazionista.

Ad una giornalista che gli ha chiesto di commentare l’impennata di morti e contagi, Bolsonaro ha risposto minimizzando: “E quindi? Mi dispiace, ma cosa volete che faccia? Mi chiamo Messia (il suo secondo nome, ndr) ma non faccio miracoli…” (fonte: Ansa, YouTube).