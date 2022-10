Brasile, festeggiano e ballano in cortile quando all’improvviso… il pavimento crolla VIDEO

Sette donne ballano e festeggiano quando, all’improvviso, sotto di loro si apre una voragine e ci cadono dentro.

Tutto è avvenuto durante una festa di compleanno a Alagoinhas, in Brasile. Il filmato, finito in rete, ora sta facendo un po’ il giro del mondo.

Il video

Le donne, finite nella fossa, si sono letteralmente ricoperte di detriti. Per fortuna alla fine non è successo niente di grave e, una volta messe in salvo, le ragazze hanno continuato a festeggiare e a divertirsi.

Nel filmato si vedono le donne ballare, abbracciarsi e divertirsi quando, all’improvviso, il pavimento cede e finiscono in una buca.

“E’ stato terribile – ha raccontato una di loro – pensavo che non sarei mai più riuscita a risalire.

L’incidente comunque non ha rovinato l’umore delle donne che ad ottobre già vogliono tornare a festeggiare di nuovo nel loro cortile di casa.