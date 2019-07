ROMA – Quella accaduta all’aeroporto Garulhos di San Paolo in Brasile è una rapina degna di un film di Hollywood. Un commando formato da 8 banditi munito di fucili automatici, è entrato all’interno dello scalo a bordo di due gipponi della polizia militare. Si tratta di auto clonate che riproducono fedelmente quelle della polizia: i rapinatori vestiti da agenti si sono divisi in due gruppi ed hanno bloccato e minacciato gli operai che stavano effettuando il trasbordo di un carico di 752 chili di oro destinato in Svizzera e negli Usa.

I finti agenti se lo sono fatti consegnare posizionandolo sui loro pink-up. La rapina, in tutto è durata soltanto 2 minuti e 30 secondi ed è stasta ripresa dalle telecamere di sorveglianza dello scalo: il gruppo ha agito da veri professionisti e si è fatto aiutare dal personale presente costantemente sotto minaccia delle armi, che è stato costretto anche ad usare un muletto per sollevare parte del carico troppo pesante.

Il bottino ha un valore di 30 milioni di dollari ed è stato possibile anche grazie al fatto che sono stati presi in ostaggio due addetti alla sicurezza della Brinks, la ditta responsabile del trasporto, e la famiglia di un terzo. Dopo che il commando ha preso il largo, gli ostaggi sono stati tutti liberati.

Fonte: Repubblica, Youtube