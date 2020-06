Brasile, giornalista rapinata in diretta: ladro fugge con smartphone, telecamera e microfoni

Una giornalista della Cnn viene aggredita e derubata in strada da un uomo armato di coltello.

La reporter è in strada a San Paolo, in Brasile: mentre è in collegamento con uno smartphone in mano, viene minacciata e derubata.

San Paolo, derubata la giornalista Bruna Marcedo

Bruna Marcedo viene derubata in diretta.

Nel video si vede il ladro con un coltello in mano avvicinarsi alla giornalista. L’uomo punta un’arma alla pancia della giornalista che è costretta a consegnare lo smartphone. Poi le immagini si interrompono.

La giornalista stava facendo un servizio sulla pioggia che ha colpito la città brasiliana. Fortunatamente è uscita incolume dalla rapina.

Il ladro si preso anche la camera e i microfoni. Incolume fortunatamente anche l’operatore che era con lei.

Brasile, paralizzato e sordomuto punta la pistola (finta) al gioielliere usando i piedi

In Brasile, le rapine purtroppo sono frequenti. I primi di maggio, un 19enne sordomuto e paralizzato ha cercato di rapinare una gioielleria puntando una pistola giocattolo con i piedi.

E’ accaduto a Canela, nello Stato del Rio Grande do Sul: il ragazzo ha consegnato un biglietto minaccioso sul bancone usando i piedi con su scritto: “Consegna tutto. Non attirare l’attenzione”.

Una telecamera di sorveglianza del negozio ha ripreso la scena con il disabile sulla sua sedia a rotelle che punta la pistola di plastica verso il bancone usando i piedi.

“La pistola sembrava reale” ha raccontato un commesso della gioielleria al giornale Metropoles.

Il dipendente del negozio ha raccontato di aver chiamato la Polizia che è arrivata sul posto ed ha arrestato il giovane che, si è scoperto dopo, aveva con sé anche un coltello(fonte: Leggo, YouTube).